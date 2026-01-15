Hubert Urbański to niekwestionowana legenda polskiej telewizji. Największą sławę przyniosło mu prowadzenie programu "Milionerzy". Pierwszy odcinek międzynarodowo znanego formatu z udziałem prezentera został wyemitowany w Polsce już w 1999 roku. Oprócz tego telewidzowie mogli zobaczyć go w różnych rolach między innymi w programie "Bitwa na głosy" i "The Voice of Poland". Mało kto pamięta, że współprowadził też pierwsze edycje polskiej wersji "Tańca z gwiazdami". Jakimi wieściami teraz zaskoczył swoich fanów?

Hubert Urbański zaskoczył potwierdza radosne doniesienia

Hubert Urbański jako jeden z bardziej kultowych prezenterów w mediach cały czas wywołuje niemałe emocje wśród polskiej publiki. Kilka miesięcy temu jego fani drżeli po ogłoszeniu, iż po wielu latach owocnej współpracy odchodzi z telewizji TVN. Na szczęście nie trzeba było długo czekać, by kolejna stacja poinformowała, że zarówno Huberta Urbańskiego, jak i uwielbiany przez Polaków program "Milionerzy" będzie można oglądać na kanale Telewizji Polsat.

W czwartek, 15 stycznia, chwilę po 13:00, Urbański zdecydował się podzielić radosną nowiną ze swoimi fanami na Instagramie, oficjalnie potwierdzając wcześniejsze doniesienia i informując, że właśnie ruszyły nagrania zupełnie nowych odcinku telewizyjnego formatu, którego od lat jest twarzą.

Dzień dobry, chciałem się tylko pochwalić, że w taki dzień jak dzisiaj - może nie mroźny, ale bardzo śniegowy, zimowy, tak jak trzeba - kręcimy nowe odcinki 'Milionerów'. powiedział Hubert Urbański z zawadiackim uśmiechem na twarzy

Oczywiście jak zwykle zachwycił widzów swym radiowym głosem, nonszalanckim sposobem wypowiedzi i nienagannym wyglądem. Na krótkim filmiku zaprezentował się w ciemnogranatowym garniturze, śnieżnobiałej koszuli z ozdobnym kołnierzykiem oraz z dopełniającym całość stylizacji, wzorzystym krawatem. Zatem już niebawem będzie można go można zobaczyć ponownie na szklanym ekranie zadającego za każdym razem zaskakujące pytania.

Hubert Urbański w "Tańcu z Gwiazdami"

Hubert Urbański był pierwszym z prowadzących polskich edycji światowego tanecznego show "Taniec z gwiazdami". Początkowo swoją karierę w programie rozwijał u boku dziennikarki Magdy Mołek, a następnie przez kilka edycji współprowadził format razem z Katarzyną Skrzynecką. Choć nic na to nie wskazywało, Hubert Urbański powrócił do "Tańca z gwiazdami" równo po 20 latach, otwierając jubileuszową edycję we wrześniu 2025 roku. Jednak widzowie mogli nacieszyć się tylko chwilą nostalgii, bowiem kultowa para oczywiście oddała prowadzenie programu w ręce niezawodnych Krzysztofa Ibisza i Pauliny Sykut-Jeżyny.

Będziecie oglądać nowe odcinki "Milionerów"?

Zobacz także:

Zwycięzcy "Milionerów" wcale nie dostają miliona złotych nagrody. W telewizji o tym milczą

"Milionerzy" debiutują w Polsacie. Nietypowe pytanie już w 1. odcinku. Urbański nie wytrzymał