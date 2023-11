12 z 13

Waga

23.09–22.10

Miłość: Trudny i wyczerpujący związek. Będziesz mieć wrażenie, że robisz jeden krok do przodu, a potem dwa do tyłu. Jednak wciąż będziesz to ciągnąć.

Praca: Za dużo pracujesz. Dobrze byłoby, gdybyś się zastanowiła nad przerzuceniem części zadań na inne osoby.

Twoja szansa: Podejmij decyzję! Jeśli teraz tego nie zrobisz, będziesz tkwić w miejscu!