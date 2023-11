Co Cię czeka w czerwcu? Pierwszy wakacyjny wyjazd, romans, a może nowa praca? Czy w końcu znajdziesz drugą połówkę?

Sprawdź swój horoskop z magazynu "Party", który przygotowała Anett Toya. Specjalistka we wróżeniu z różnych typów kart oraz w przekazach energetycznych. Telefon: 605 606 138.

Znajdź swój znak i dowiedz się, co Cię czeka!

Bliźnięta

21.05–21.06

Miłość: Będziesz mieć dużą potrzebę akceptacji, ale partner trochę cię tu zawiedzie. Singielki poznają mężczyznę, który zapewni im wiele miłych chwil.

Praca: Sporo pracy przed tobą, jednak wysiłek wyjdzie ci na dobre. Wpadniesz na świetny pomysł – zastanów się, jak wdrożyć go w życie.

Twoja szansa: Niepotrzebnie się ograniczasz. Jeśli chcesz działać, teraz jest dobry moment na zrobienie pierwszego kroku.

Rak

22.06–22.07

Miłość: Trafi cię strzała Amora. W najbliższym czasie będziesz bardzo zadowolona z obrotu wydarzeń. Mężczyzna, który jest teraz przy tobie, zostanie na dłużej.

Praca: Możliwy wyjazd, nawet zagraniczny. Dostaniesz szansę, by realizować się w pracy. Zarobki będą cię zadowalać.

Twoja szansa: Kuj żelazo, póki gorące. Możesz zrobić porządek z życiowym bałaganem.

Lew

23.07–22.08

Miłość: Skupicie się teraz na pielęgnacji waszego związku. Jeśli jesteś samotna, poznasz mężczyznę, z którym będziesz mogła podzielić swoje pasje.

Praca: Dużo ostatnio pracowałaś. Wysiłek nie pójdzie na marne. W pracy sukcesy, o pieniądze nie będziesz musiała się martwić.

Twoja szansa: Kup coś ładnego do domu. Poprawisz sobie nastrój.

Panna

23.08–22.09

Miłość: Problemy w związku zostaną przezwyciężone. Wreszcie zacznie wam się układać. W otoczeniu singielki pojawi się ktoś interesujący. Bardzo się nim zafascynujesz…

Praca: Możliwe, że będziesz musiała odbyć szkolenie w pracy. Na szczęście nie musisz się martwić o finanse.

Twoja szansa: Pochłaniaj wiedzę i nie rezygnuj z nowych doświadczeń.

Waga

23.09–22.10

Miłość: Niestety, nadejdzie czas, gdzie obydwoje z partnerem stwierdzicie, że nie jest wam po drodze. Nowa relacja okaże się tylko przelotną znajomością.

Praca: Jeśli miałaś nadzieję na większe pieniądze, będziesz rozczarowana. Uważaj na wszystkie transakcje.

Twoja szansa: Jeśli coś znika, to po to, by zrobić miejsce na coś nowego.

Skorpion

23.10–21.11

Miłość: Będziesz w rozpaczy. Być może związek, w którym jesteś, nie jest tak idealny, jak sobie wyobrażałaś. Może nawet trzeba będzie się rozstać?

Praca: Obowiązki będą cię przerastać. Nie bierz na głowę rzeczy, z którymi sobie nie poradzisz. Możliwa obniżka pensji.

Twoja szansa: Będziesz potrzebować stabilizacji, a tej może ci teraz zabraknąć.

Strzelec

22.11–21.12

Miłość: Twój partner nie jest z tobą szczery. Zwróć uwagę na jego zachowanie. Singielki powinny teraz uważać na to, z kim się zadają. Na horyzoncie nieciekawe towarzystwo.

Praca: Uważaj, by nie narobić sobie długów. Możesz mieć w najbliższym czasie problem

z ich spłaceniem.

Twoja szansa: Nie daj się namówić na nierozważne posunięcia.

Koziorożec

22.12–19.01

Miłość: Przed tobą impreza, na której poznasz ciekawego mężczyznę. Na początku będziesz nastawiona sceptycznie, ale znajomość się rozwinie.

Praca: Dobry czas na zawieranie nowych umów i kontraktów. Możesz dostać propozycję atrakcyjnego wyjazdu.

Twoja szansa: Bądź rozważna i decyduj tak, by później nie żałować.

Wodnik

20.01–18.02

Miłość: Nieciekawie będzie się działo w twoim związku. Czas pokaże, na ile jest stabilny. Jeśli jesteś samotna, będziesz starać się zbliżyć do kogoś, kto wcale tego nie chce.

Praca: Przed tobą ciężki okres w pracy. Dużo obowiązków, a mało korzyści. Szef może cię wykorzystywać do gorszych robót.

Twoja szansa: Jeśli będziesz potrzebować pomocy, nie bój się o nią poprosić.

Ryby

19.02–20.03

Miłość: Na horyzoncie pojawi się mężczyzna, którym się zauroczysz. Uważaj, bo dla niego nie będzie to jednak przyszłościowa znajomość.

Praca: Twój zakres obowiązków poszerzy się, ale na tyle, że dasz radę ze wszystkim. Możliwa dodatkowa pensja!

Twoja szansa: Pomyśl o wyjeździe. To dobry czas na realizowanie celów.

Baran

21.03–20.04

Miłość: Relacja, która zapowiadała się tylko na przyjaźń, rozkwitnie w bardzo szybkim tempie. Będziesz zadowolona i czekają cię miłe chwile.

Praca: Przypływ gotówki wywoła uśmiech na twojej twarzy. Masz w pracy przyjaciół, co dobrze wpłynie na atmosferę.

Twoja szansa: Pomyśl o urlopie, nawet jeśli miałby on trwać tylko dwa, trzy dni.

Byk

21.04–20.05

Miłość: O twoje względy będzie starał się mężczyzna sporo młodszy od ciebie. Przeżyjesz z nim miłe chwile, ale ta znajomość nie zamieni się w nic stabilnego.

Praca: Niezłe wiadomości o finansach. Możesz dostać propozycje związaną z nową pracą. Dobry czas!

Twoja szansa: Nie doszukuj się problemów tam, gdzie ich nie ma.