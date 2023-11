11 z 13

Skorpion

23.10–21.11

Miłość: Czujesz się kochana i dowartościowana. Wróży to dobry i harmonijny związek. Jeśli jesteś sama, to już niebawem się to zmieni.

Praca: Szykuje się zmiana stanowiska, a nawet awans. Zostaniesz doceniona jako świetny pomysłodawca i liderka zespołu.

Twoja szansa: Zainwestuj w swój wizerunek. Pamiętaj, że jak cię widzą, tak cię piszą.