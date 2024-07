2 z 12

RAK

UCZUCIA: Zamiatanie pod dywan małych problemów i niedomówień zacznie stanowić dla Ciebie coraz większy ciężar. To, co udawało się ukryć, teraz zacznie wychodzić z kątów na światło dzienne i będzie Ci doskwierać. Postaraj się powoli prostować wszystko co w relacjach miłosnych jest zawikłane, odrzucać to co zbędne a pielęgnować to co serce Ci podpowiada.

KARIERA: Jeśli umiesz liczyć, licz teraz na siebie. Niestety, otoczenie nie będzie skore do współpracy, a wcześniejsze deklaracje w wielu przypadkach mogą okazać się pustymi słowami. Zabezpiecz się przed stratami, nie ryzykuj zbyt dużych inwestycje i przede wszystkim ogranicz zaufanie do ludzi, firm oraz instytucji.