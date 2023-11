5 z 13

Skorpion

Miłość: W związkach stabilizacja. Jeżeli jesteś osobą poszukującą, to możesz się zachować dystans, co do nowo poznanych osób.

Praca: Spodziewaj się dobrych finansów. Może dostaniesz podwyżkę. Z łatwością pozyskasz nowych klientów.

Twoja szansa: Możesz liczyć na pomoc ze strony miłej kobiety i udane negocjacje handlowe.