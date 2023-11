10 z 13

KOZIOROŻEC

Uczucia W styczniu da ci się we znaki huśtawka nastrojów. Staraj się poskromić emocje, bo to, co ci teraz najlepiej posłuży, to umiar we wszystkim, zwłaszcza w okazywaniu uczuć. Jeśli w marcu lub kwietniu poznasz osobę, do której serce zabije ci mocniej, upewnij się, że jest wolna. Latem życie uczuciowe Koziorożców nabierze rozmachu. To będą naprawdę udane wakacje! Natomiast jesienią pojawi się rutyna. Broń się przed nią za wszelką cenę!

Kariera Staniesz przed trudnym wyborem zawodowym. Koniecznie skorzystaj z pomocy życzliwej osoby, ktoĀLra dobrze ci doradzi. Po maju zachowaj szczególną dyskrecję, nie rozpowiadaj o swoich pomysłach i planach, bo ktoś może je wykorzystać. Jesienią czekają cię zaszczyty – pochwała, awans lub nagroda. Twoje sprawy zawodowe nabiorą przyspieszenia, a notowania w pracy znacznie wzrosną.