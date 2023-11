8 z 12

BARAN

Miłość: Jeśli szukasz szczęścia na portalach randkowych, to uważaj. Tym razem czyha tam ktoś o złych intencjach.

Praca: Znudzi cię to, co robisz do tej pory. Zanim złożysz wypowiedzenie, przemyśl, co chcesz robić w życiu. Być może stracisz ochotę na zmiany.

Twoja szansa: Zagraj w gry liczbowe. Możesz sporo zyskać.