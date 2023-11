Czas na prawdziwy, letni horoskop! Co cię czeka w nadchodzące wakacje? Nowa miłość? A może awans lub zmiana pracy? Co ze zdrowiem? Koniecznie sprawdź swój znak! Horoskop z magazynu "Party" przygotowała Anett Toya, specjalistka we wróżeniu z różnych typów kart oraz w przekazach energetycznych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń: 605 606 138.

RAK

22.06–22.07

Miłość: Cudowny czas wakacji przed tobą. Jeśli jesteś sama, na twojej drodze stanie ktoś wyjątkowy, poznany na urlopie, jednak z podobnych stron, z których pochodzisz. W stałych związkach czas stabilizacji i pięknego szumu morza.

Praca: Masz odpowiedzialną pracę i stawiasz sobie wysoko poprzeczkę. Nie będziesz musiała martwić się o pieniądze i niebawem sfinansujesz sobie urlop marzeń.

Twoja szansa: Czas wakacji będzie ci sprzyjał. Czeka cię dużo miłych przeżyć i dużo odpoczniesz. Przed tobą możliwość wyjechania w dwa zupełnie różne miejsca podczas jednych wakacji.

LEW

23.07–22.08

Miłość: W te wakacje pozwól sobie trochę się rozerwać. Będziesz miała okazję do poznania nowych ludzi. Nie rezygnuj z przygód. Mężczyzna, na którego trafisz, zapewni ci dużo ciekawych i ekscytujących przeżyć.

Praca: Ostatnie dni w pracy były ciężkie. Teraz się trochę uspokoi, jednak na pochwałę od szefa będziesz musiała poczekać. Na szczęście zarobki wciąż będziesz mieć stabilne.

Twoja szansa: Jesteś atrakcyjną kobietą, a w te wakacje nauczysz się to wykorzystywać. Wreszcie na to czas!

PANNA

23.08–22.09

Miłość: W te wakacje poznasz mężczyznę sporo młodszego od siebie. Wprowadzi on w twoje życie zupełnie nową, fascynującą energię. Nie będzie to nic poważnego, raczej wakacyjna przygoda.

Praca: Zapowiada się sporo dni wolnych. Skorzystaj z nich, bo finanse ci na to pozwolą. Uważaj jednak, by nie wplątać się w jakieś projekty, które musiałabyś robić za swojego kolegę z pracy. Bo wtedy z wakacji nici.

Twoja szansa: Będziesz mogła pozwolić sobie na odrobinę spontaniczności. W sierpniu wydarzy się coś, co przyniesie ci dużo przyjemności.

WAGA

23.09–22.10

Miłość: Niestety, te wakacje nie będą dla ciebie korzystne pod względem uczuciowym. Podczas urlopu możesz dowiedzieć się, że partner nie jest wobec ciebie do końca szczery.

Praca: Skurczą ci się finanse, przez co będziesz musiała zmienić swoje plany wyjazdu. Poszukaj nieco tańszego wypoczynku, a na resztę zaplanowanych szaleństw spokojnie ci wystarczy.

Twoja szansa: Zaplanuj bardzo dokładnie wydatki na wypoczynek. Wybierz miejsce, w którym nie ma dużo ludzi. Potrzebujesz teraz samotności.

SKORPION

23.10–21.11

Miłość: Zyskasz sporą rzeszę adoratorów. Będzie wesoło, bo w czasie wolnym poznasz co najmniej dwóch interesujących mężczyzn. Twoje serce jednak skradnie tylko jeden z nich i bez wahania odstawisz drugiego na bok.

Praca: Twój szef cię bardzo szanuje, a twoja praca mu się podoba. Może to przynieść wymierne korzyści – awans na wyższe stanowisko albo podwyżkę.

Twoja szansa: Twoje plany wakacyjne zmienią się trochę, ale na korzyść. Będziesz zadowolona z urlopu.

STRZELEC

22.11–21.12

Miłość: Jeśli w te wakacje masz zamiar wyjechać gdzieś daleko, zrób to. Czeka cię wspaniała przygoda i poznanie mężczyzny, który zawróci ci w głowie. Podzielicie wspólne pasje, co bardzo umocni waszą znajomość.

Praca: Dobre perspektywy! Te wakacje przyniosą ci dużo możliwości rozwoju, a jednocześnie zapewnią ci znośne zarobki. Musisz jednak nauczyć się choć trochę oszczędzać!

Twoja szansa: Zaplanuj wyjazd wakacyjny w góry. Może się okazać początkiem czegoś naprawdę niezwykłego.

KOZIOROŻEC

22.12–19.01

Miłość: Zachowasz dystans do mężczyzn. Jeśli jesteś w stałym związku, to możesz mieć obiekcje co do planów wakacyjnych swojego partnera. Dojdziecie do konsensusu, ale jedno z was nie będzie do końca zadowolone.

Praca: Na urlop będziesz mogła liczyć pod koniec lipca. Niestety, poprzedzi go konieczność pracy po godzinach, ale wyjdzie ci to na dobre pod względem finansowym.

Twoja szansa: Pomyśl o urlopie zagranicznym. Te wakacje sprzyjają długim i dalekim wyjazdom. Z miejsca, które wybierzesz, będziesz zadowolona.

WODNIK

20.01–18.02

Miłość: W te wakacje poznasz mężczyznę, który namiesza ci w obecnym związku. Niestety, szykują się kłótnie na tym tle. Jedna z nich może doprowadzić do tego, że wyjazd zaczniesz planować z tym nowo poznanym mężczyzną.

Praca: Coś pójdzie nie tak w kwestii twoich znajomości w pracy. Może zdarzyć się tak, że będziesz zmuszona wykonać cudze obowiązki. Nie martw się jednak, bo na urlop i tak starczy Ci czasu

Twoja szansa: Jeśli masz kilka możliwości letniego wypoczynku, wybierz się tam, gdzie jeszcze nigdy nie byłeś

RYBY

19.02–20.03

Miłość: Jest obok ciebie mężczyzna, który bardzo cię kocha, mimo że niekoniecznie to po nim widać. Zaproponuje ci teraz spędzenie kilku dni tylko we dwoje. Czeka cię bardzo dużo przygód i wrażeń.

Praca: Sprawy zawodowe przed urlopem zakończysz bardzo pomyślnie. Szykuje się premia. Masz dobrą passę. Wykorzystaj ją, bo jesienią może być różnie...

Twoja szansa: By spędzić udany urlop, potrzebne jest dobre towarzystwo. Pomyśl więc nad wyjazdem z przyjaciółmi.

BARAN

21.03–20.04

Miłość: Dużo wrażeń! Wiadomość o ciąży w rodzinie będzie powodem do świętowania. Mężczyzna, z którym wiążesz pewne nadzieje, zaprosi cię na urlop za granicę.

Praca: Urlop będzie dla ciebie cudowną odskocznią. Twoja praca wymagać będzie sporego wysiłku, ale i pozwoli ci na więcej luzu finansowego podczas wakacji.

Twoja szansa: Jeśli chcesz wyjechać, zaplanuj to na sierpień. Ten miesiąc będzie dla ciebie bardzo korzystny.

BYK

21.04–20.05

Miłość: Podczas wyjazdu wakacyjnego dostaniesz propozycję miłosną. Mężczyzna, który ci ją złoży, będzie interesujący. Zastanów się dobrze, czy warto psuć to, co już masz, na rzecz krótkiej przygody.

Praca: Dostaniesz dłuższy urlop. Będziesz zadowolona z wypłaty i pozwolisz sobie na większe luksusy podczas wakacji. Twój szef zrozumie podczas twojej nieobecności, jak jesteś cenna.

Twoja szansa: Jeśli planujesz wyjazd nad morze, będzie to bardzo dobra decyzja. Pozwól sobie również na podróż statkiem. Będziesz zachwycona.

BLIŹNIĘTA

21.05–21.06

Miłość: Zastanawiasz się nad sensem twojego związku. Partner będzie sprawiał wrażenie, jakby chciał się odseparować. Może okazać się nawet, że nie planuje spędzić z tobą urlopu.

Praca: Wyjedziesz w te wakacje na szkolenie, ale planów wakacyjnych ci to nie pokrzyżuje. Być może trzeba będzie zrobić jakiś dodatkowy kurs zawodowy.

Twoja szansa: Jeśli nadarzy się okazja połączenia urlopu z biznesem, wykorzystaj ją! I tak będziesz miała szansę wyjechać później w swoje wymarzone miejsce. To ci nie przepadnie!

