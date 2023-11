8 z 13

Panna

23.08–22.09

Miłość: Jeśli czujesz, że twój związek nie ma sensu, bo nie jesteś w nim szczęśliwa, to porozmawiaj z partnerem. A gdy się okaże, że on czuje to samo, to się rozstańcie.

Praca: Atmosfera w firmie będzie napięta, niewykluczone są zwolnienia. Choć ciebie one nie dotkną, stracisz sporo nerwów.

Twoja szansa: To, co początkowo będzie przykre, okaże się szansą na lepsze życie.