4 z 12

SKORPION

Miłość: Będziesz się obawiać, że partner cię zdradza. Zanim go jednak o to oskarżysz, najpierw upewnij się, czy to prawda.

Praca: Niestety, nie najlepszy czas w pracy. Dużo się wydarzy na twoją niekorzyść. Ktoś może zaproponować ci współpracę, ale na niekorzystnych dla ciebie zasadach.

Twoja szansa: Jeśli poczujesz, że masz, depresję, skonsultuj się z lekarzem.