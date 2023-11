2 z 13

Wodnik

20.01–18.02

Uczucia Jeśli jesteś singielką i szukasz miłości, to będziesz musiała poczekać. Wodniki w związkach zechcą zbliżyć się do partnera, aby uwieść go na nowo.

Kariera Styczeń nie przynosi szczególnych wydarzeń na tle zawodowym. Jednak będziesz zmotywowana. Zaproponuj kolegom swoje pomysły.