Co Cię czeka w maju? Daleka podróż, wyzwania w pracy, a może nowy związek?

Reklama

Sprawdź swój horoskop z magazynu "Party", który przygotowała Anett Toya. Specjalistka we wróżeniu z różnych typów kart oraz w przekazach energetycznych. Telefon: 605 606 138.

Horoskop na maj 2019 z magazynu "Party"

Byk

21.04–20.05

Miłość: Niestety, w najbliższym czasie poleją się łzy. Potężna kłótnia z partnerem sprawi, że odseparujecie się od siebie, a nawet rozstaniecie. Trudne chwile, również dla samotnych.

Praca: Szef nie będzie zadowolony z wykonywanej przez ciebie pracy. Projekt, w którym uczestniczyłaś, nie odniesie takiego sukcesu, na jaki liczyłaś.

Twoja szansa: Przed tobą ciężki czas, ale otworzy ci on oczy na wiele spraw.

Bliźnięta

21.05–21.06

Miłość: Twój związek potrzebuje pielęgnacji. Ty i partner pogubiliście się i musicie teraz trochę się postarać, aby znów było dobrze.

Praca: Brak urlopu i nadgodziny zostaną ci wynagrodzone. Dostaniesz zasłużoną nagrodę w postaci dodatkowych pieniędzy czy kilku dni wolnego.

Twoja szansa: Jeśli robisz zakupy w internecie, uważaj na oszustów.

Rak

22.06–22.07

Miłość: Przed tobą i partnerem czas ciszy, zawieszenie relacji na jakiś czas. Być może potrzebujecie odpoczynku od siebie.

Praca: Pensja cię nie zadowala. Zanim podejmiesz decyzję o zmianie pracy, upewnij się, czy przyszli szefowie są uczciwi.

Twoja szansa: Odłóż sprawy mniej ważne. Zajmij się tym, od czego zależy twoja przyszłość, inaczej nie pójdziesz do przodu.

Lew

23.07–22.08

Miłość: Nie w głowie będą ci randki. Będą cię zaprzątać sprawy rodzinne. W stałych związkach zagości spokój.

Praca: Nadejdzie marazm i zaczniesz zastanawiać się nad nową pracą. Poszukiwania nie będą owocne. Skup się bardziej na „tu i teraz”.

Twoja szansa: Czeka cię spotkanie z krewnymi, których dawno się nie widziałaś.

Panna

23.08–22.09

Miłość: Po kłótniach trudno będzie wrócić do równowagi, a w wielu przypadkach okaże się to niemożliwe. Pora na nowy rozdział.

Praca: W pracy czeka cię dużo zadań i nadgodzin, co niestety nie będzie równało się z podwyżką. Niełatwo będzie ci się odnaleźć w tym zamieszaniu.

Twoja szansa: Musisz znaleźć chwilę dla siebie. Joga? Medytacje? Jogging? Wybierz!

Waga

23.09–22.10

Miłość: Mężczyzna, z którym masz bliski kontakt od jakiegoś czasu, złoży ci poważną propozycję. Przyjmij ją!

Praca: Dostaniesz ofertę współpracy z kimś, kto ma duże pieniądze. Będzie to wymagało wyrzeczeń, jednak zastanów się, czy nie wyjdziesz na tym lepiej, niż w obecnej pracy.

Twoja szansa: Nie bój się zaczynać od początku. To dobry czas na nowe otwarcie!

Skorpion

23.10–21.11

Miłość: Będziesz się czuć samotna w związku. Twój partner oddali się od ciebie. Sprawdź, czy się czymś nie martwi.

Praca: Zyskasz poważanie wśród szefostwa i współpracowników. Spotkasz się z pochwałą, a może czeka cię awans.

Twoja szansa: Jesteś osobą dojrzałą, co bardzo ułatwi ci podejmowanie decyzji w wyborach, które teraz przed tobą.

Strzelec

22.11–21.12

Miłość: Rozwiąże się coś, o co ostatnio były kłótnie w waszym związku. Relacje jednak trochę się ochłodzą.

Praca: Zachowasz równowagę w sprawach zawodowych. O pieniądze nie będziesz się martwić, jednak twoja pensja nie ulegnie znacznemu podwyższeniu.

Twoja szansa: Staraj się czynić wszystko z rozsądkiem. Nie działaj impulsywnie!

Koziorożec

22.12–19.01

Miłość: Spotkasz mężczyznę, z którym wdasz się w relację opartą wyłącznie na fizyczności. To nie będzie długi związek.

Praca: Masz szansę na lepsze pieniądze, jednak będzie to wymagało podjęcia szybkich decyzji, które później mogą okazać się nie do końca przemyślane.

Twoja szansa: Przygotuj się zawczasu na liczne zwroty akcji!

Wodnik

20.01–18.02

Miłość: Będziesz cierpieć przez mężczyznę, który obieca ci coś, a słowa nie dotrzyma. Czy jednak warto nad tym rozpaczać?

Praca: Twoje finanse stopnieją. Będziesz zmuszona skorzystać z odłożonych pieniędzy, gdyż czekają cię nagłe wydatki.

Twoja szansa: Nie ominą cię sytuacje, z którymi po prostu będziesz musiała się pogodzić. Przetrzymaj ten czas.

Ryby

19.02–20.03

Miłość: Pojawi się przy tobie mężczyzna bardzo władczy. Niestety ten typ charakteru nie będzie ci odpowiadał.

Praca: Trzeba będzie wziąć nadgodziny, ale korzystnie wpłynie to na twoje finanse. Uważaj jednak, co podpisujesz!

Twoja szansa: Sporo spraw urzędowych. Dopilnuj, aby wszystkie dokumenty były gotowe na czas.

Baran

21.03–20.04

Reklama

Miłość: Będziesz mieć wyrzuty sumienia wobec partnera. Nie będziesz z nim szczera. Zastanów się, czy kłamstwa są warte ryzykowania związku.

Praca: Koleżanka z pracy rzuca ci kłody pod nogi. Spróbuj wyjaśnić z nią w cztery oczy, skąd bierze się jej nieprzyjazne nastawienie.

Twoja szansa: Delikatne problemy ze zdrowiem. Zawczasu uzupełnij apteczkę.