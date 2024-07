12 z 13

SKORPION

UCZUCIA: W stałych związkach bardzo dobre perspektywy. Komplementy innych adoratorów będziesz puszczać mimo uszu a żadne romanse nie będą Ci teraz w głowie. Nabierzesz bowiem przekonania, że wreszcie czujesz się doskonale w tym duecie i że jesteście ze sobą na dobre i na złe.

KARIERA: To o czym marzysz i na co czekasz od dawna stanie się teraz możliwe do osiągnięcia. Korzystaj z tej dobrej aury i nie żałuj czasu ani siły by swoje marzenia realizować. Dobre i cenne kontakty zawodowe będą procentować i pomogą Ci w otwieraniu kolejnych drzwi prowadzących do sukcesu.