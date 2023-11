5 z 14

Waga 23.09-22.10

Miłość: Staraj się w tych dniach ciut poskromić swój temperament. Konflikty i sprzeczki możesz wywołać w związku z byle powodu. A jeśli jesteś wolnym ptakiem ktoś może zechcieć złapać Cię w sidła. Klatka, nawet ze złota, oznacza ograniczenie wolności. Przed Tobą więc dylematy bo jednego z drugim nie da się pogodzić.

Praca: Dobre kontakty z przełożonymi przyniosą Ci wymierne korzyści. Fakt, zyskasz na tym, ale to przede wszystkim Twoja pracowitość i praktyczne podejście do życia staną się podstawą sukcesów prowadzących do zawodowego awansu.

Twoja szansa: Oj, będzie w nadchodzących tygodniach sporo dylematów i spraw do rozstrzygnięcia. Dobrym doradcą w tych problemach okaże się ciemnowłosa kobieta.