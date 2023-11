3 z 13

LEW

Uczucia

Liczne okazje do satysfakcjonujących spotkań. Nie doprowadzą one jednak do małżeństwa czy poważnego związku.

Kariera

Nie wahaj się wprowadzić innowacyjnych metod do swojej pracy, zwłaszcza jeśli do tej pory twoje wysiłki nie prowadziły do sukcesu. Teraz wreszcie go osiągniesz.