Koziorożec

22.12–19.01

Miłość: Korzystny czas do nawiązywania znajomości. Uważaj, aby nie ekscytować się kimś, kto nie będzie tego wart.

Praca: Mało prawdopodobne, aby atmosfera w pracy była teraz lepsza. Jedyne, co możesz zrobić, to unikać okazji do spięć. Nie plotkuj, bo obróci się to przeciwko tobie.

Twoja szansa: Znajdź motywację do szukania nowej pracy.