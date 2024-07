8 z 13

WAGA

UCZUCIA: Przed Tobą szczęśliwe dwa tygodnie - spotkanie, randki oraz poczucie bycia właściwą osobą na właściwym miejscu. Dobry czas dla singli jak i osób w związkach. Delektujcie się miłą atmosferą i nie udawajcie kogoś kim nie jesteście.

KARIERA: Docenienie, pochwały i honory mogą spotkać Was w najbliższym czasie. Jednak pojawiające się na horyzoncie nowe możliwości lub propozycje mogą Was nieco przerastać. Uważajcie by nikogo nie urazić mówiąc nie.