BLIŹNIĘTA

Uczucia

Powieje nudą i nostalgią. Zatęsknisz za starymi czasami, wspomnisz dawne miłości. W stałych związkach rutyna. Singielki trudno będzie teraz zadowolić – nie ten typ, nie ten charakter, nie te oczy…

Kariera

Ciesz się z drobnych sukcesów, które teraz odniesiesz. To one będą trampoliną do sukcesu. Jeśli jakieś sprawy cię przerastają, nie wahaj się do tego przyznać. Nie podejmuj się zbyt trudnych zadań.