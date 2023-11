2 z 13

LEW

UCZUCIA: Jeśli już porozumienie w Twoim związku zostało osiągnięte to skup się na odbudowaniu bliskości, czułości i namiętności. To naprawdę jest teraz w zasięgu Twoich możliwości a gwiazdy Ci sprzyjają! Pomimo wielu lat razem możesz poczuć te same emocje jak na początku znajomości. Znasz swoją połówkę na wylot i dobrze wiesz, jak zagrać na czułej nucie.

KARIERA: Twoje siły mogą już być na wyczerpaniu ale za nic nie obniżaj lotów. Wszystko co teraz zrobisz zadziała na Twoją korzyść. Okoliczności zmuszą Cię prawdopodobnie do podjęcia trudnej decyzji i to pod presją czasu! Możesz się pogubić więc najlepiej poproś o radę życzliwą Ci osobę. Zaufaj jej i konsekwentnie postępuj. Wyjdzie Ci to na dobre