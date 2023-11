8 z 13

RAK

22.06–22.07

Uczucia Twoje milczenie zostanie źle odebrane. Ktoś, kogo darzysz uczuciem, poczuje się zignorowany. To go zirytuje. Jeśli nie chcesz go stracić, dbaj o podtrzymanie kontaktu.

Kariera Miej oczy szeroko otwarte, bo w firmie pojawią się problemy finansowe. Aby poprawić swoją sytuację, musisz wykorzystać każde okoliczności.