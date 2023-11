6 z 13

Ryby

19.02–20.03

Uczucia

Będziesz uwodzić, i to z dobrym skutkiem. Na swojej drodze spotkasz kogoś przywiązanego do swojej wolności, co cię zaintryguje.

Kariera

Otrzymasz wsparcie finansowe na realizacje projektów, które chciałaś już dawno podjąć. Wreszcie poczujesz się bezpiecznie.