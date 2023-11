12 z 13

BLIŹNIĘTA 21.05 – 21.06

UCZUCIA: W sferze osobistej nie będzie to najkorzystniejszy okres. Widać spory w rodzinie a dodatkowo dość mocno wymęczą Cię wahania nastrojów drugiej połówki. Ale nie dolewaj oliwy do ognia. Najlepsza strategia to udawanie, że niczego nie dostrzegasz. Dzięki temu rozładujesz atmosferę i do wigilijnego stołu zasiądziecie w jak najlepszej komitywie.

KARIERA: Warto już teraz pomyśleć o nowych wyzwaniach ale z ich realizacją wstrzymaj się do nowego roku. Teraz Twoje pomysły spalą na panewce, otoczenie zbyt zaaferowane jest świętami aby zastanawiać się nad Twoją propozycją. Możesz natomiast prowadzić rozmowy o podwyżce lub zmianie stanowiska. Stawiaj tylko twarde warunki nie pozwól się zbywać!