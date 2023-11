Co Cię czeka w pierwszej połowie kwietnia? Pierwsza wiosenna podróż, flirt w pracy, a może awans?

Sprawdź swój horoskop z magazynu "Party", który przygotowała Anett Toya. Specjalistka we wróżeniu z różnych typów kart oraz w przekazach energetycznych. Telefon: 605 606 138.

Znajdź swój znak i dowiedz się, co Cię czeka!

Horoskop na kwiecień 2019 z magazynu Party

Baran

21.03–20.04

Miłość: Relacja, w której się znajdujesz, będzie harmonijna. Zastanów się jednak, czy to jeszcze miłość, czy już, niestety, tylko przywiązanie.

Praca: Dużo spraw urzędowych przed tobą. Nie starczy ci czasu na załatwienie wszystkiego. Skup się na rzeczach najważniejszych.

Twoja szansa: Czytaj uważnie wszystkie pisma. Jeśli coś nie będzie ci pasować, natychmiast to wyjaśniaj.

Rak

22.06–22.07

Miłość: Koniec kłótni z partnerem! Single spotkają wreszcie osobę, która być może zostanie w ich życiu na dłużej.

Praca: Choć wydaje ci się, że z tej pracy już nic nie będzie, poczekaj jeszcze chwilę. Mile się zaskoczysz obrotem spraw i przypływem gotówki.

Twoja szansa: Pozbądź się czarnych myśli, a staniesz na nogi. Nadchodzi dobra passa.

Waga

23.09–22.10

Miłość: W związku szczęśliwa stagnacja. Jeśli jesteś samotna, pojawi się w twoim życiu ktoś, z kim – mimo dzielącej was odległości – zbudujecie coś trwałego.

Praca: Dużo obowiązków związanych z firmą, co może sprawić, że w miejscu pracy będziesz teraz spędzać mniej czasu.

Twoja szansa: Czas na odrobinę aktywności fizycznej. Wpłynie ona na ciebie zbawiennie!

Koziorożec

22.12–19.01

Miłość: Ostatnie konflikty z partnerem zostaną wyjaśnione. Czeka was jednak czas braku namiętności. Przeczekajcie go!

Praca: Potrafisz oszczędzać pieniądze, a ta umiejętność teraz się przyda. Nie martw się, bo czas zaciskania pasa będzie przejściowy, a sytuacja wróci do normy.

Twoja szansa: Niektóre sytuacje wymagają działania metodą prób i błędów.

Bliźnięta

21.05–21.06

Miłość: Nastaw się na flirty i przelotne znajomości. Pewne spotkanie towarzyskie przyniesie ci sporo przyjemnych chwil.

Praca: W firmie, w której pracujesz, szykuje się kilka dni spokoju. Pomyśl o urlopie, bo jest ci potrzebny.

Twoja szansa: Jesteś w dobrym czasie, żeby rozwijać swoje pasje i hobby. Wskazane zapisanie się na jakiś kurs!

Panna

23.08–22.09

Miłość: Spotkasz na drodze kogoś, kto da ci mnóstwo cudownych chwil. To może być piękny i długi związek.

Praca: Zbliż się bardziej do młodszych osób z twojej pracy. Pomogą ci w rozwiązaniu paru problemów. W kwestiach finansowych wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku.

Twoja szansa: Zacznij wychodzić do ludzi. Nowa znajomość dobrze na ciebie wpłynie.

Strzelec

22.11–21.12

Miłość: W twoim związku brakuje rozmowy. Jeśli jesteś rozczarowana partnerem, po prostu mu to powiedz, zanim nastąpi kryzys.

Praca: Szef złoży ci propozycję, która będzie wiązać się z wieloma wyrzeczeniami. Zastanów się, czy wynagrodzenie za to będzie warte zachodu.

Twoja szansa: Nie radź się innych, bo może się okazać, że nie są z tobą szczerzy.

Ryby

19.02–20.03

Miłość: Zwróć uwagę na kobietę, z którą twój partner spędza dużo czasu, na przykład w pracy. Może mieć złe zamiary!

Praca: Nowy pomysł może kolidować z twoją dotychczasową pracą. Warto rozważyć, co będzie dla ciebie mniej czasochłonne i korzystniejsze finansowo.

Twoja szansa: Musisz pozbyć się wątpliwości. Blokują ci chęć do działania!

Byk

21.04–20.05

Miłość: Jeśli nie czujesz się szczęśliwa i relacja, w której jesteś, to po prostu „nie to”, nie ciągnij jej w nieskończoność.

Praca: Zacznij szukać nowej pracy z lepszymi warunkami finansowymi. Jeśli tego nie zrobisz, możesz mieć niebawem problemy z dopięciem domowego budżetu.

Twoja szansa: Unikaj konfliktów i trzymaj się z dala od toksycznych osób.

Lew

23.07–22.08

Miłość: Nowa, interesująca znajomość na horyzoncie! Uważaj jednak, bo jeśli o nią nie zadbasz, może się okazać krótkotrwała.

Praca: Skorzystaj z oferty wyjazdu. Poprawi on twoje finanse. Będziesz pracować na pełnych obrotach, ale materialnie wyjedziesz na tym bardzo korzystnie.

Twoja szansa: Nie zadowalaj się tym, co masz, korzystaj z szans na to, by pójść dalej!

Skorpion

23.10–21.11

Miłość: Próba nawiązania ponownej relacji z człowiekiem z przeszłości zakończy się tak samo jak wcześniej. Rozważ, czy będzie to dla ciebie korzystne.

Praca: Zostaniesz doceniona, co przełoży się na twoje wynagrodzenie. Możesz dostać propozycję nowej umowy. Przyjmij ją!

Twoja szansa: Nie wracaj wspomnieniami do tego, co było. To już nie wróci!

Wodnik

20.01–18.02

Miłość: Twój związek będzie przechodził kryzys. Macie wobec siebie inne oczekiwania, przez co będziesz czuć, że czegoś ci brakuje.

Praca: Miejsce, w którym pracujesz, nie jest dla ciebie odpowiednie. Jeśli od jakiegoś czasu myślisz o zmianie pracy, zacznij jej szukać już teraz!

Twoja szansa: Skorzystaj z pomocy innych osób, ale uważaj na te najbardziej gorliwe.