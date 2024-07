4 z 13

Bliźnięta 21.05 – 21.06

Miłość: Zachowaj cierpliwość i niczego nie przyspieszaj na siłę w swojej relacji uczuciowej. Uważaj na to, co mówi partner, może nie być do końca z tobą szczery. Nie wszczynaj jednak o to kłótni, zamiast tego skup się na pracy i zarabianiu pieniędzy.

Praca: Bliźnięta na kierowniczych stanowiskach będą świętowały sukces, na który zapracowały wcześniej. Teraz o swoich osiągnięciach mogą usłyszeć w mediach lub przeczytać w lokalnej prasie. Koniecznie noś ze sobą wizytówki, będą potrzebne.

Twoja szansa: Kryształ górski noszony w kieszeni marynarki lub żakietu pochłonie toksyczną energię i zapewni ci wszechstronną ochronę.