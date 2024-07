7 z 13

Bliźnięta 21.05–21.06

Miłość: Bliźnięta mają teraz tendencję do szukania dziury w całym, więc i swoje relacje partnerskie będą postrzegać jako iluzję. A przecież wszystko u was gra! Praca: Czekają was dobre informacje dotyczące kwestii finansowych związanych z nowymi obowiązkami i zadaniami. Twoja szansa: Odwiedź gabinet odnowy biologicznej. To nie luksus, ale konieczność!