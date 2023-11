7 z 13

R A K

22.06–22.07

Uczucia

Jeśli się zakochasz, nie oprzesz się pokusie składania deklaracji, nawet jeśli miałabyś odepchnąć tego, który wcześniej był ci bliski. Może warto jeszcze poczekać?

Kariera

Połączenie Marsa i Słońca da ci energię potrzebną do pokonania przeszkody. Skorzystaj z dużej swobody

działania i realizuj to, co cię najbardziej interesuje.