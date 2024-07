Joanna Horodyńska i Ada Fijał oceniły stylizację Anny Kalczyńskiej z premiery "Salome" w Teatrze Wielkim. Stylistka i aktorka, jak zawsze nie szczędziły mocnych słów.

Ostatnio prowadząca "Dzień Dobry TVN" Anna Kalczyńska mocno eksperymentuje ze stylem, a na wielkie gale wybiera coraz odważniejsze kreacje. Jak oceniły elegancką sukienkę dziennikarki?

Anna na zmianę jest znerwicowaną fashionistką, albo nudną urzędniczką z banku po godzinach. Tu stawiam na to drugie i znowu czekam na poprawkę - zaczęła Horodyńska.

Ada Fijał spojrzała na wybór Anny Kalczyńskiej przychylniejszym okiem:

Wiesz, że początki bywają trudne. Sama przerabiałam to boleśnie! Moje katastrofy mają się nijak do bardzo poprawnych, a często zaskakujących poszukiwań pani Ani. Oczywiście z wielkim plusem dla niej.

Joanna Horodyńska też znalazła drobne plusy, ale ogólnie nie jest zadowolona ze stylizacji dziennikarki. Stylistka wprowadziłaby jakiś element szaleństwa.

Kreacja jest zachowawcza, schludna, w pięknym, ponadczasowym granacie, który zdecydowanie lepiej pasuje do naszej bohaterki niż czerń. Ale i nuda! Do tego suknia ma niezbyt szczęśliwy krój. Talia podchodzi pod biust! Kącik porad modowych dla naszych czytelniczek: podwyższona talia sukienek jest zdecydowanie zarezerwowana dla mniejszych biustów. Prosimy to zapamiętać. Choć wydaje mi się, że mężowie czytelniczek niekonieczni się z nami zgodzą.