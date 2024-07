Honorata "Honey" Skarbek, od dawna zachwycała swoimi długimi włosami. Potem miała problemy z ich kondycją, w związku z ich przedłużaniem, a teraz? Gwiazda pokazała się na imprezie Blog Roku we fryzurce do ramion. Jak widać młoda artystka dołączyła do grona tych, które na wiosnę zmieniają swój look o 180 stopni!

Honorata "Honey" Skarbek miała na sobie fajną bluzę z ciekawą grafiką, czarne rurki i wyczesane koturny. Według nas jej nowy image bardzo jej służy. A wy jak myślicie? Odpowiedzcie w naszej sondzie!