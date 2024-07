Moro będzie hitem jesieni, a co za tym idzie, coraz więcej gwiazd stawia właśnie na ten wzór. Niedawno Marina Łuczenko pojawiła się na imprezie MTV Mobile w kurtce z dżinsowymi rękawami i ćwiekami. W miniony weekend w podobnym stylu kurtkę miała na sobie Honey Skarbek. Piosenkarka podczas festiwalu Top of The Top wyglądała szałowo, ale i bardzo wyzywająco.

Reklama

Oceńcie w naszej sondzie, która z młodych gwiazd lepiej wystylizowała „moro”?