Wyobraź sobie, że suniesz po torze wyścigowym. Nisko położony środek ciężkości, przestrzeń nad głową, angażująca pozycja za kierownicą. Do tego wygodne fotele o specjalnie wyprofilowanym kształcie… Teraz jedno z twoich dziecięcych marzeń jest na wyciągnięcie ręki.

Zapraszamy w podróż nową Hondą Civic Type R - samochodem wyścigowym do jazdy po drogach.

Type R jest niezwykle elegancka, a przy tym agresywnie sportowa. Opływowy kształt nadwozia podkreślony wyrazistymi liniami zdradza powiązania ze światem wyścigów samochodowych, a stylistyka przestronnego wnętrza dodatkowo to podkreśla. Przyciąga wzrok nawet obojętnych na cuda motoryzacji przechodniów…

Sportowe auto na miejskie warunki

Zgodnie z tradycją Hondy w projektowaniu samochodów sportowych Type R ma wspólne podstawy z Hondą Civic 10. generacji. Zaprojektowana zupełnie od nowa z myślą o zapewnieniu najsilniejszych wrażeń w swojej klasie zachwyca prowadzeniem zarówno po zwykłej drodze, jak i torze wyścigowym. A zrodziła się z marzeń. „W naszej wizji Civic Type R najważniejsza była pewność prowadzenia, co do której kierowca musiał mieć pełne zaufanie. Miała zachwycać do tego stopnia, żeby kierowca nigdy nie chciał wysiadać z samochodu” - Hideki Kakinuma, pomocnik kierownika projektu Civic Type R.

Honda Civic Type R - specyfikacja i wyposażenie

Type R naszpikowana jest elektroniką. Korzystając z funkcji Bluetooth lub połączenia USB, można uzyskać dostęp do informacji i list odtwarzania na smartfonie. Możliwe jest również wyświetlenie interfejsu telefonu — za pomocą funkcji Apple CarPlay lub Android Auto. To wszystko na czytelnym, 7-calowym ekranie dotykowym. To jeszcze nie wszystko. Internetowy odtwarzacz audio AHA umożliwia słuchanie ulubionych stacji muzycznych, podcastów oraz serwisów informacyjnych. Po zatrzymaniu pojazdu można nawet oglądać filmy przy użyciu złącza HDMI.

Jak na sportowe auto przystało, Type R wyposażona jest w wyświetlacz wyposażony w funkcję podświetlenia zależną od aktywnego trybu jazdy. Wraz ze zbliżaniem się do trybu „+R” zmienia kolory podświetlenia. Jednocześnie ich intensywność uzależniona jest od tego, jak widno jest na zewnątrz. Całość skonstruowana jest tak, że wszystkie potrzebne informacje znajdują się w zasięgu wzroku.

Oprócz tego Type R wyposażona jest w poduszki i kurtyny powietrzne, układ zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu, system wspomagania hamownaia w sytuacjach awaryjnych, system kontroli stabilności jazdy oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa SENSING.

Honda Civic Type R - co pod maską?

Pod maską Type R kryje się prężny, dwulitrowy silnik VTEC TURBO, generując moc maksymalną 320 KM. Można ją uwolnić lub ujarzmić – wybór należy do kierowcy. Bez względu na wybrany tryb jazdy, Civic Type R nieprzerwanie analizuje dane o prędkości, przechyle i występujących przeciążeniach, adaptując amortyzatory, stopień wspomagania kierownicy, działanie skrzyni biegów i pracę przepustnicy do panujących warunków.

Dla podkreślenia sportowego charakteru drążek zmiany biegów w Hondzie wykonano ze stopów wykorzystywanych w samochodach wyścigowych. Niezapomniane wrażenia podczas redukcji i zmiany biegów gwarantowane.

Honda Civic Type R - detale

Type R zachwyca wykończeniem wnętrza. Wzrok przyciągają niezwykłe sportowe fotele z potrójnymi przeszyciami oraz wykończenie deski rozdzielczej. Zwłaszcza znajdująca się na panelu zestawu wskaźników wstawka z włókna węglowego z czerwonym paskiem dookoła w wyścigowym stylu. Oba te elementy występują wyłącznie w Type R.

To jednak, co znajduje się na zewnątrz również zasługuje na uwagę. Spojler typu wing poprawiający samochodu i zapewniający dostateczną siłę docisku bez zwiększania oporu. Do tego aluminiowa pokrywa silnika - jest lekka i ma strategicznie rozmieszczone nawiewy powietrza do komory silnika zapewniające jego prawidłowe chłodzenie. Do tego wyrzeźbione w szkle reflektory ze światłami LED i potrójny „wydech” dodają „Erce” pazura.

To jak, dasz się namówić na przejażdżkę?

Ps. Nawet jeśli nie masz chwilowo w planach ścigania się na torze, docenisz praktyczne walory Type R. Wyobraź sobie weekend poza miastem z przyjaciółmi lub rodziną… Bo owszem, Type R wyposażona jest w system ISOFix. Do tego duży bagażnik, który z łatwością pomieści wszystkie akcesoria i torby podróżne.

