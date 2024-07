Biel z czernią to najmodniejszy duet sezonu! A paski w tym kolorze to największy hit wiosny i lata 2013. Nieważne, czy paski są cienki, grube, bardziej intensywne, czy nie, ważnejest to, że o połączenie mogłyśmy oglądać na pokazach u największych, a w tym u: Balmain, Dolce & Gabbana, Tommiego Hilfigera, Eliego Saaba, Paul & Joe, Etro czy Moschino.

Chloe Moretz w sukience Stelli McCartney w szerokie pasy odebrała prestiżową nagrodę amerykańskiego magazynu Elle. Małgorzata Socha w koszuli w paski pojawiła się na konferencji marki Tous. Miley Cyrus w modnym swetrze w biało-czarne paski sfotografowała się na Twitterze, a Honorata "Honey" Skarbek wystąpiła w biało-czarnej kreacji na jednym z koncertów. Trzeba was bardziej przekonywać, że paseczki są hitem...?

Więcej kreacji gwiazd w czarno-białe paski: