Paznokcie to wizytówka każdej kobiety. Nie trudno sprawić, by po malowaniu, nałożeniu hybrydy czy przedłużaniu żelem dobrze się prezentowały. Sytuacja zmienia się jednak kiedy są całkowicie saute. Niestety przesuszona, pozbawiona blasku płytka i problemy z rozdwajaniem się paznokci pojawiają się u większości kobiet. Zwłaszcza w okresie przesilenia wiosennego lub w skutek licznych zabiegów upiększających. To da się jednak naprawić!

Regeneracyjne serum do paznokci

Kluczowy jest wybór odpowiednich produktów do pielęgnacji. Wśród nich na rynku dostępne jest serum wzmacniające paznokcie marki Biotebal. Jego testowanie zajęło mi około 3 tygodni. Ma płynną, dość wodnistą konsystencję, która bardzo szybko się wchłania, dzięki czemu po nałożeniu można praktycznie od razu wrócić do wykonywania swoich codziennych czynności. Nie zostawia też na paznokciach tłustego filmu ani żadnej błyszczącej warstwy, dlatego spokojnie mogą stosować je też mężczyźni. Z natury mam dość twarde paznokcie i od dawna staram się, by były w dobrej kondycji, ale teraz przez ciągłe dezynfekowanie rąk stały się lekko przesuszone. Serum zauważalnie je nawilżyło.

Ponadto od kiedy zaczęłam regularnie je stosować, żaden z paznokci nawet się nie nadłamał ani nie ukruszył. Z tego względu myślę, że kosmetyk do dobra opcja nie tylko dla kobiet, które chcą odżywić paznokcie, ale również je zapuścić. Serum dobrze sprawdziło się również na paznokciach u stóp, które z reguły wymagają większego odżywienia. Ogromnym plusem jest to, że w przeciwieństwie do wielu innych produkt nie wymaga usuwania za pomocą zmywacza do paznokci. Śmiało można je również traktować jako baza pod lakier. Po zmyciu nawet ciemnego koloru płytka nie odbarwiła się, a paznokcie wyglądały na zdrowe.

Serum zamknięte jest w wygodnym opakowaniu przypominającym lakier do paznokci. Ma aplikator w formie pędzelka, którym bardzo wygodnie nakłada się formułę na paznokcie. Muszę przyznać, że jest też bardzo wydajne. Jego opakowanie zawiera 6,6 ml. Mimo częstego stosowania (ok. 2- 3 razy dziennie) w słoiczku została go jeszcze znaczna ilość. Na koniec warto też wspomnieć o jego cenie. Serum kosztuje około 20 zł. Jest to bardzo korzystna i przystępna cena, jak na produkt o takim działaniu.

