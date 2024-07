Peleryna to idealne rozwiązanie na zimę, które sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i wieczorowych stylizacjach. Wśród propozycji z polskich sklepów pojawiło się kilka ciekawych modeli, do których zaliczamy peleryny z futrzanym kołnierzem, z wełny, z dużymi metalowymi guzikami oraz z praktycznym kapturem najczęściej obszytym ciepłym futerkiem. Fankami peleryn są m. in. Kim Kardashian, Paris Hilton i Marta Żmuda-Trzebiatowska.







Najlepiej prezentują się one w zestawieniu z sukienką i eleganckimi butami na obcasie. Jeśli chcecie ożywić swoją stylizację, polecamy wam propozycje w żywych kolorach, np.czerwieni. Miłośniczki klasyki mogą liczyć na ponadczasową czerń. Zobaczcie nasze najciekawsze typy i znajdźcie model dla siebie.





Tak prezentują się peleryny z polskich sklepów na zimę 2012:

