Przed wami 2 nowości i moje aktualne hity. Nowe żele pod prysznic od Playboy to doskonałe rozwiązanie na pierwsze jesienne kąpiele. A do tego ta szałowa panterka - stylowy gadżet do każdej łazienki.

Playboy Play It Wild dla niej

Pozwala uwolnić zmysły i podążać za instynktem. Jego odurzający zmysły zapach delikatnie otula ciało, zniewala i przenosi w świat intensywnych doznań. Bogata formuła oraz kremowa konsystencja żelu nawilża i pielęgnuje skórę, pozostawiając ją jedwabistą oraz gładką.

Playboy Play It Wild dla niego

idealnie sprawdzi się przed każda szaloną imprezą. Jego prowokacyjnie słodki zapach pobudza zmysły i kusi. Dzięki kremowej konsystencji nawilża i pielęgnuję skórę, która staje się gładka.

Polecam,

JM