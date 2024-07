Gwiazdy też mają swoje ulubione ubrania i dodatki, które chętnie komponują z różnymi stylizacjami. Najczęściej są to jednak drogie torby, czy biżuteria. Ale nie zawsze. Edyta Herbuś pokochała kolczyki z sieciówki. Nosi je zarówno na wielkie wyjścia, jak i na co dzień.

Reklama

Dowiedz się więcej o Edycie Herbuś

Chodzi o kolczyki marki Glitter za 35zł. Edyta miała je na sobie do małej czarnej na Fashion Weeku, ale też do codziennej stylizacji z białą koszulą i rurkami podczas prezentacji wiosennej kolekcji Swarovskiego. Jak wam się podobają? Uważacie, że rzeczywiście pasują też na co dzień? My tak!

Reklama

Więcej zdjęć: