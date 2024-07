Elżbieta Zapendowska, znana nauczycielka śpiewu, aktualnie jurorka nowego muzcznego show Polsatu "Must be the music" mówi to co myśli. Wszyscy pamiętamy jak podczas programu "Jak Oni Śpiewają" skrytykowała Edytę Herbuś.

Teraz zapytana w wywiadzie zapytana dlaczego powiedziała o Edycie, że nie ma osobowości nie pozostawia na niej suchej nitki.

- Bo to nie jest żadna artystka dla mnie. - czytamy wypowiedź Zapendowskiej w magazynie "Takie jest Życie". - To jest tancereczka. I do dzisiaj nie ma osobowości. Pokazuje się w tych wszystkich pismach, ale mnie tacy ludzie nie interesują.

Wy też uważacie, że Herbuś jest pozbawiona osobowości? A może Zapendowska przesadza? Przypomnijmy, że Edytka ma ogromne plany by zostać wielką aktorką niczym Sophia Loren. Myślicie, że nie ma szans?