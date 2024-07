Monika jest przerażona poważnymi deklaracjami Tomka. W ostatnim odcinku programu "Rolnik szuka żony" odwiedziła dom rodzinny swojego wybranka i była wyraźnie zaskoczona jego zachowaniem. Do tej pory Monika narzekała, że Tomek nie wykazuje zainteresowania i nie zależy mu na wspólnej przyszłości. Teraz jednak rolę się odwróciły. Tomek nie mógł nacieszyć się obecnością Moniki w swoim domu.

Niestety, Monika nie była zachwycona taką przemianą Tomka, który w trakcie ich romantycznej randki nad jeziorem zadeklarował, że jest już gotowy przeprowadzić się do swojej ukochanej.

To, co robisz teraz sama, to jest dużo pracy, ale we dwoje byłoby lżej i szybciej. Tu możemy przyjeżdżać odpocząć a u ciebie możemy popracować i zając się sobą jak będziesz chciała- przyznał Tomek.

Jak na tak poważną deklarację zareagowała Monika?

To miłe, ja do Tomka nie mam żadnych zarzutów. To dobry chłopak, aczkolwiek na wszystko potrzeba trochę więcej czasu, troszkę za mocno podkręca tempo. Poznajemy się i nie wiadomo co z tego będzie. Cały czas jest to, przynajmniej dla mnie, dobra zabawa i to wszystko a on tak trochę straszy tym, bo on już się deklaruje, że on już może żyć u mnie, mieszkać, wszystko.