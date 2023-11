Maciej Musiał nigdy nie ukrywał, że jest osobą wierzącą, a religia jest dla niego bardzo istotna. Jednocześnie aktor otwarcie popiera środowisko LGBT+, a swoje stanowisko wyraził na Instagramie, publikując koszulkę z napisem "Love is love" oraz z kolorami tęczy. To nie spodobało się wielu jego fanom, którzy skrytykowali go w komentarzach.

- A więc katolik z Ciebie tylko na pokaz. - Maćku w którym miejscu jest ta Twoja wiara? Tyle o niej opowiadałeś, mówiłeś ile zawdzięczasz Bogu, Twoja mama zawierzala Cię Matce Bożej, prowadzisz chrześcijańskie wydarzenia...co się stało? Boisz się, że jak nie będziesz „na czasie” to Twoja twarz zniknie z mediów? - pisali internauci.

Teraz Maciej Musiał opublikował poruszający wpis w odpowiedzi na komentarze!

Maciej Musiał poparł Paradę Równości

Maciej Musiał zdecydował się odnieść do wszystkich zarzutów, które pojawiły się w komentarzach. Aktor opublikował poruszające oświadczenie, przedstawiające jego punkt widzenia i odczucia.

Jest mi smutno. Szalenie przykro. Bo mój ostatni post miał w komunikacie łączyć, a jednak znowu podzielił. Głęboko wierzę, że z perspektywy katolika jest możliwy szacunek, nawet jeśli coś nie zgadza się z nauką kościoła. Ten szacunek chciałem wyrazić i czuję, że trzeba go wyrażać - napisał.

Jednocześnie Maciej Musiał zaznaczył, że nie spodobała mu się msza odprawiona w czasie Parady Równości przez byłego biskupa Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego, Szymona Niemca. Zwrócił jednak uwagę, że "druga strona" nie pozostaje dłużna. Mimo tego, Maciej Musiał apeluje, by ludzie zaczęli się szanować bez względu na swoje poglądy i wyznania.

Stoję pośród tego wszystkiego i myślę - nie chcę się bić! Chcę, żebyśmy się szanowali! Chcę szacunku do osób niewierzących, które chcą żyć inaczej. Chcę szacunku do osób wierzących. Może się mylę, może to jest po prostu niemożliwe. Chociaż serce podpowiada mi, że jest. Co robił Jezus w Ewangeliach? Rozmawiał właśnie z tymi, z którymi nikt nie chciał rozmawiać - dodał.

Tym razem Maciej Musiał wyłączył możliwość komentowania posta, żeby każdy sam wszystko przemyślał. Popieracie go?

Maciej Musiał chętnie wyraża swoje poglądy i nie boi się hejtu