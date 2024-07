Anna Lewandowska znowu wzbudziła emocje wśród osób obserwujących jej profil! Trenerka zamieściła na Facebooku nowy filmik, w którym zachęca swoje fanki do tego, aby wyeliminowały gluten z codziennego jadłospisu. W sieci pojawiła się fala oburzenia i to nie tylko ze względu na propozycję Anny Lewandowskiej. Obserwującym profil gwiazdy nie spodobał się również sposób, w jaki trenerka się wysławia. Ich zdaniem jest to strasznie sztuczne i wyuczone, przez co nie czują się zachęceni. Pod filmikiem pojawiło się sporo negatywnych komentarzy zarzucających Annie Lewandowskiej czytanie z monitora i brak swobody:

Aniu więcej naturalności, jesteś tak spięta, że ciężko się Ciebie ogląda :( Szkoda, że czyta...! Na jakiej podstawie neguje Pani gluten wyłączając oczywiście osoby cierpiące na celiakie? Wyuczone, gesty takie nie naturalne i w ogóle jakieś sztuczne Ania, super.. naprawdę! Robisz kawał dobrej roboty...ale ten film ktoś spartolił. Pozdrawiam! Wyglada jakby czytala to z projektora Mega sztuczny usmiech i sposob mowienia ???? Mówi o tej diecie w tak sztuczny sposób ze nikt o zdrowych zmysłach jej w to nie uwierzy. Może i ma jakąś wiedzę na temat zdrowego żywienia ale parcie na kasę pozbawiło ja naturalności. Żadne batoniki i ciasteczka bez glutenu nie sprawia że będziemy czuć się super. Dziwi mnie to że jest tyle polek które cenią sobie rade Ani bardziej niż swoje własne myśli.

Czy Twoim zdaniem Anna Lewandowska wypadła sztucznie w tym filmiku?

Anna Lewandowska zachęca do wyłączenia glutenu

Fani zarzucają trenerce sztuczność

Czy Waszym zdaniem trenerka wypadła sztucznie?