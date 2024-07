Jedna z najbardziej znanych modelek ostatnich lat, niemiecka gwiazda Victoria'S Secret - Heidi Klum - udanie godzi karierę i życie rodzinne. Ma już czwórkę dzieci! Taką gromadkę niełatwo wychować.

- Bycie matką tak wielu dzieci to ogromne wyzwanie. Każdego dnia uczę się czegoś nowego. Muszę bardzo odpowiedzialnie do wszystkiego podchodzić, ale nigdy nie było momentu, żebym tego żałowała. Patrzeć jak dorastają i jak dają ci codziennie tak wiele miłości to coś, czego nie da się opisać!

Modelka dodała również, że co prawda nie planuje na razie kolejnych pociech, ale za jakiś czas jest to niewykluczone.

(ac)