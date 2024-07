Wielkanoc to dla wielu osób czas refleksji. Jak się okazuje, również dla Hanny Lis. Dziennikarka pokazała na swoim profilu instagramowym swoje zdjęcie z dzieciństwa. Możemy na nim zobaczyć, oprócz uroczej małej Hani, również wielkiego Polaka - papieża Jana Pawła II!

Hanna Lis na zdjęciu z Janem Pawłem II

Jak zrobiono tą niesamowitą fotografię? Zdradziła to sama Hanna Lis. Jak się okazuje, dziennikarka wówczas występowała ze słynnym chórem dziecięcym...

Wielknanocną porą na wspominki się zbiera. Też tak macie? Kwiecień 1979. Z chórem Piccolo Coro dell'Antoniano mamy wystąpić przed Papieżem Polakiem. Byłam nieco speszona, kto by nie był ? - pyta Hanna Lis.

Jak jednak dodaje, onieśmielenie "minęło w oka mgnieniu".

Biło od Niego nieprawdopodobne ciepło. Fantastyczny Człowiek przede wszystkim, potem Papież. Logiczne. Jedno z moich najwspanialszych wspomnień - pisze dziennikarka i dodaje: - Jeszcze raz: pięknych Świąt.

Sami zobaczcie to zdjęcie:

Trzeba przyznać, że zdjęcie ze Świętym to niesamowita pamiątka, której Hannie zazdrości niejeden. Jan Paweł II, był wówczas i pozostał do dziś jedną z najważniejszych postaci dla Polaków, Europy i świata. Poznanie go osobiście musiało być dla dziecka wspaniałym przeżyciem.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że Hanna Lis w dzieciństwie występowała z jednym najsłynniejszych zespołów dziecięcych na świecie. Piccolo Coro dell'Antoniano był bardzo popularny również w Polsce. Jak Wam się podoba mała Hania?

Dziennikarka, przy okazji świąt, pokazała na swoim profilu również inne zdjęcia z przeszłości:

Prawda, że robi wrażenie?

Hanna Lis dziś: