Hanna Lis rzadko kiedy pokazuje się w mediach. Bardzo chroni prywatność zarówno swoją, jak i córek. Kiedy w prasie pojawiły się plotki o tym, że nastolatki chcą opuścić rodzinny dom i Polskę, dziennikarka ostro zareagowała. Przypomnijmy: Hanna Lis ostro wkurzyła się na brukowce. Poszło o jej nastoletnie córki

Gwiazda TVP ma również jasne stanowisko w kwestii pokazywania córek na branżowych imprezach, czy ściankach. Sama rzadko kiedy wybiera się na takie eventy, chyba, że są to imprezy jej przyjaciół, jak było ostatnio z pokazem La Manii. W rozmowie z lifestyle.newseria.pl Hanna zapewnia jednak, że będzie trzymała swoje pociechy z dala od tego świata:

Bardzo bym chciała, żeby one od tego świata jak najdłużej były jak najdalej. Pokazy mody i bankiety to nie są imprezy dla 14- i 16-latki. Jestem temu absolutnie przeciwna, bo naprawdę łatwo takiej młodej dziewczynie zawrócić w głowie. To jest wiek, w którym one powinny interesować się przede wszystkim szkołą - mówi