Jak podaje serwis filmpolski.pl nie żyje Hanna Dunowska, aktorka filmowa, teatralna oraz prezenterka telewizyjna. Gwiazda miała 60 lat. Kilka lat temu walczyła z ciężką chorobą nowotworową.

Karierę filmową rozpoczęła już na studiach, w 1980 roku zagrała w filmie „Czułe miejsca” Piotra Andrejewa oraz pojawiła się w kultowym serialu TVP - „Dom. Zagrała również w takich serialach jak „W Labiryncie”, „07 zgłoś się”), „Na dobre i na złe”, „Samo życie”, „Glina”, „Pensjonat pod różą”. W ostatnich latach pojawiała się regularnie w „Barwach Szczęścia”, gdzie grała Alinę Rybińską, matkę Ksawerego. Ogromną sławę przyniósł jej również program „Czar par”, który w latach 1993-1996 współprowadziła z Krzysztofem Ibiszem. Program ma być reaktywowany przez TVP, niedawno ruszyły castingi na uczestników. Nie zdradzono, czy Hanna Dunowska miałaby poprowadzić show.

Gwiazda była również psychoterapeutką, ukończyła studia podyplomowe.

Kilka lat temu zachorowała na nowotwór piersi, który udało jej się pokonać.

To był koniec września, mój mąż wyjechał robić zdjęcia do kolejnego filmu, a ja pomyślałam, że może czas się wziąć za siebie. Taki był pierwszy impuls: chociaż się przebadam. Nie chodziłam do lekarzy prawie w ogóle. Nic mi nie dolegało, uważałam się za zdrową fizycznie osobę, natomiast nie zdawałam sobie sprawy, że psychicznie jest coraz gorzej. I diagnoza: nowotwór piersi… Najpierw nie dowierzałam, ale skoro słyszę i widzę na USG, to musi być prawda. Diagnoza okazała się momentem zwrotnym, poczułam mocno, że ja nadal chcę żyć, że nie chcę się poddać. Odezwała się we mnie stara Hania, energiczna harcerka, co nie da sobie w kaszę dmuchać, poradzi sobie ze wszystkim. Obiecałam sobie, że wygram z tym rakiem. To był mój cel” - wyznała Hanna Dunowska z portalem ohme.pl.