Zbliżające się wielkimi krokami Halloween 2013 zainspirowało nas do stworzenia tego dyniowego zestawienia. Bo czy jest coś bardziej sezonowego niż właśnie dynia?

Okazuje się, że kilka marek wykorzystuje dobroczynne właściwości dyni w produkcji kosmetyków. Nienasycone kwasy tłuszczowe, które się w niej znajdują spełniają funkcję transportową enzymatycznych reakcji. A to wspiera dobrą kondycję naszej skóry. A olejek z pestek dyni wykorzystywany jest w przemyśle kosmetycznym. A stosuje się go niemal przy każdym typie skóry, ale szczególnie polecany jest dla skóry suchej, łuszczącej się, pękającej lub dojrzałej. A do tego gadżety i kosmetyki z dynią to doskonałe rozwiązanie na prezent. Poczujmy klimat jesieni!

Zajrzyjcie do naszej dyniowej galerii zdjęć: