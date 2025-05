5 maja 2025 roku Halle Berry znów znalazła się w centrum zainteresowania, kiedy to pojawiła się na prestiżowej gali Met Gala w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Jej obecność po dłuższej przerwie wzbudziła ogromne zainteresowanie, a stylizacja aktorki była jednym z najczęściej komentowanych wydarzeń wieczoru. To zdecydowanie jedna z najbardziej spektakularnych, a zarazem najodważniejsza stylizacja podczas MET Gali 2025.

Reklama

Halle Berry w odważnej stylizacji na MET Gali 2025

Podczas tegorocznej MET gali 2025 motywem przewodnim był temat "Tailored for You", a gwiazdy na swój sposób go interpretowały, zachwycając swoimi stylizacjami nawiązującymi do idealnie skrojonego garnituru. Halle Berry postawiła na bezkompromisowy look, wybierając prześwitującą suknię zaprojektowaną przez LaQuana Smitha. Kreacja wykonana była z przezroczystego materiału i ozdobiona strategicznie rozmieszczonymi paskami, które subtelnie zakrywały najważniejsze partie ciała. Stylizację uzupełniły czarna, krótka marynarka, czarny welon oraz błyszcząca biżuteria – diamentowy naszyjnik i kolczyki.

Całość nadawała stylizacji dramatyzmu i nowoczesnego glamouru, doskonale wpisując się w temat tegorocznej gali. Choć strój był ryzykowny i o mało aktorka nie zaliczyłaby wpadki, to ostatecznie Halle Berry z gracją poradziła sobie na czerwonym dywanie, wzbudzając zachwyt fotografów.

Reakcje na odważny look Halle Berry

Stylizacja Halle Berry natychmiast trafiła na nagłówki portali modowych. To zdecydowanie jeden z najodważniejszych i z pewnością niezapomnianych looków wieczoru. Serwis "Page Six" podkreślił, że Halle Berry swoją stylizacją „ryzykowała wpadkę”, ale jednocześnie pokazała swoją pewność siebie i wyczucie stylu. Z kolei fani Berry komentowali w mediach społecznościowych, że „tak wygląda prawdziwa ikona”, a jej look był „mieszanką elegancji, odwagi i seksapilu”.

Tym razem Halle Berry nie tylko zachwyciła, ale również sprawiła, że to o niej jest naprawdę głośno. Przy okazji 58-letnia aktorka przypomniała wszystkim, że w świecie mody wiek nie ma znaczenia.

by Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Reklama

Zobacz także: Rihanna ogłosiła trzecią ciążę na Met Gali 2025! Ten gorset wszystko ujawnił