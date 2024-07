Ostatnio w show-biznesie pojawiła się nowa gorąca para. Halina Mlynkova i Leszek Wronka są ze sobą już od 9 miesięcy, jednak dopiero, gdy dwa tygodnie temu pojawili się oficjalnie na imprezie, media zaczęły się o rozpisywać o ich związku, a paparazzi śledzą ich każdy ruch. Zobacz: "Zakochałem się w niej, bo przefarbowała włosy"

Właśnie ukazała się druga solowa płyta wokalistki i z tej okazji magazyn "Flesz" przeprowadził z nią wywiad. W rozmowie gwiazda wyznała, co tak naprawdę połączyło ją z menadżerem Ewy Farnej.

- Mamy wspólny muzyczny świat. Poza tym - także wspólne korzenie, bo jesteśmy z Zaolzia. Mamy to samo poczucie humoru. I jeszcze jedna rzecz: dzieli nas 17 lat różnicy, tyle też było między moimi rodzicami, którzy byli dla mnie wzorem małżeństwa. Może to jest jakaś tajemnica i klucz do szczęścia?