Targ świąteczny czas zacząć! Targ świąteczny w Hali Gwardii w Warszawie potrwa od 15 do 23 grudnia. Na 70 stoiskach zrobicie przedświąteczne zakupy oraz znajdziecie wszystko to, co idealnie nadaje się na stół wigilijny lub pod choinkę dla najbliższych.

Ale uwaga! Najważniejsze wydarzenie odbędzie się 20 grudnia - w ramach Targu Świątecznego w Hali Gwardii w środę 20 grudnia odbędzie się Gotowanie Wigilijnej Zupy Rybnej.

Akcja wspiera Fundację Wolne Miejsce, organizatora Wigilii dla Samotnych w Polsce i na całym świecie.

Oto godziny otwarcia Hali Gwardii i targu świątecznego:

15 grudnia 9.00 – 01.00 (targ 9-20)

16 grudnia 9.00 - 01.00 (targ 9-20)

17 grudnia 10.00 - 23.00 (targ 10-17)

18 grudnia 11.00 – 22.00 (targ 11-19)

19 grudnia 11.00 – 22.00 (targ 11-19)

20 grudnia 11.00 – 22.00 (targ 11-19)

21 grudnia 09.00 – 22.00 (targ 09-20)

22 grudnia 09.00 – 01.00 (targ 09-20)

23 grudnia 09.00 – 22.00 (targ 09-20)

W ramach Targu Świątecznego także:

- warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych

- warsztaty z Fundacją „Szczęśliwi bez cukru” (poniedziałek-wtorek, 18-19 grudnia)

- tworzenie świątecznej rzeźby z czekolady, projekt realizowany z DESEO (sobota, 16 grudnia)

- radio live, czyli antena radia RDC na żywo z Hali Gwardii (sobota, 16 grudnia)

- gotowanie wigilijnej zupy rybnej (środa, 20 grudnia)

A w naszej galerii zobaczcie więcej zdjęć z targu. Już się dzieje, a będzie się działo jeszcze więcej! :)

