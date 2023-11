Hailey i Justin Bieber niedługo będą świętować swoją pierwszą rocznicę ślubu. Para pobrała się zaledwie 3 miesiące po pierwszej randce i od początku nikt nie wierzył, że to małżeństwo przetrwa. Wydawało się, że Justin chce tylko zrobić na złość Selenie, z którą spotykał się od lat i z którą po raz kolejny się rozstał. Nic jednak bardziej mylnego - Justin i Hailey naprawdę się kochają i wiele wskazuje na to, że niedługo zostaną rodzicami!

Hailey Bieber jest w ciąży?

Szybki ślub Haily i Justina wywołał lawinę plotek. Już wtedy podejrzewano, że para spodziewa się dziecka, dlatego podjęła taką decyzję i nie czekała z ceremonią. Justi nie chciał komentować tych doniesień, ale razem z Hailey nigdy nie ukrywał, że marzy o powiększeniu rodziny. Sam nawet podsycał plotki, publikując zdjęcie dziecka z USG. Wtedy był to jedynie prima-aprillisowy żart, ale teraz sprawa zaczyna wyglądać poważnie!

Hailey Bieber została ostatnio przyłapana w obszernej bluzie z kolekcji jej męża z logo Drew. Jej look natychmiast wywołał lawinę podejrzeć, że modelka jest w ciąży! Nie dość, że oversize'owa bluza skutecznie ukrywa pierwsze ciążowe krągłości, to jeszcze logo marki z uroczym misiem ewidentnie nawiązuje do dziecka. Fani nie mogą się już doczekać aż Hailey i Justin oficjalnie ogłoszą wiadomość o ciąży!

A wy myślcie, że para naprawdę spodziewa się dziecka?

East News

Hailey naprawdę jest w ciąży?

East News