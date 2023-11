Hailey Bieber nie wspiera Justina?

Niedługo mieni rok od ślubu Justina i Hailey Bieber. Para pobrała się w tajemnicy w Nowym Jorku zaledwie 3 miesiące po pierwszej randce! Nikt nie wierzył, że związek pary przetrwa, tym bardziej że przez wiele miesięcy zmagała się z kolejnymi kryzysami. Tymczasem związek Justina i Hailey ma się teraz świetnie, choć modelka nieustannie jest atakowana przez fanów swojego męża. Teraz zarzucają jej, że nie wspiera Justina! Dlaczego?

Ostatnio Justin Bieber przeżył wyjątkowy moment. Artysta nigdy nie ukrywał, że jest bardzo wierzący i należy do kościoła Hillsong. Ostatnio podczas jednej z mszy pozwolono mu zaśpiewać na scenie po raz pierwszy. Dla Justina było to niesamowite przeżycie i spełnienie jego marzeń.

Wczoraj wieczorem śpiewałem w kościele. Bóg prowadzi mnie przez trudny okres. Zaufanie Jezusowi w najgorszych chwilach jest absolutnie najtrudniejsze. Ale jest wierny, aby dokończyć to, co zaczął. Chciałbym również podziękować mojej żonie za to, że była dla mnie tak wielkim wsparciem przez cały trudny okres mojego życia. Biblia mówi, że ciesz się, kiedy napotykasz różnego rodzaju próby. Brzmi szalenie, biorąc pod uwagę, że kiedy stajesz w obliczu prób, czujesz się strasznie. Ale jeśli jesteśmy wdzięczni i czcimy Boga za to, co mamy w tym okresie, jest w tym tyle mocy, że ... niezależnie od bólu, przez który przechodzicie, po prostu powtarzajcie sobie, że TO NIE JEST KONIEC! Kocham was - napisał Justin na Instagramie i pokazał nagranie wideo.